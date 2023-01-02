Интересно, что и сами россияне ссорятся между собой из-за информации о количестве погибших, сообщает 24 Канал. Официально российское минобороны заявило о 63 ликвидированных мобилизованных, но есть данные о сотнях погибших.

Обратите внимание Мощный удар по врагу в Макеевке и воровство россиян на Херсонщине: главное от Генштаба

Как реагируют россияне на удар по скоплению врага в Макеевке

Некоторые россияне буквально в отчаянии, ведь удар по скоплению оккупантов в Макеевке разбивает их представление о "второй армии мира", о которой им до сих пор рассказывают пропагандисты. Кое-кого интересует, какой будет ответ России, но есть и те, кто признает, что ответить нечем.

Есть и те, кто призывает публично казнить виновных в том, что ВСУ попали в училище. То есть тех, кто решил разместить мобилизованных именно там.

Но и не обходится без тех, кто призывает бомбить Украину, в частности, нанести ядерный удар или атаковать Хмельницкую АЭС. То есть потери на войне никак не заставляют задуматься над тем, за что гибнут россияне. Кое-кого тревожит только то, что погибшие в Макеевке мобилизованные из Самарской области "так и не увидели врага", а не то, что они погибли.

Реакция россиян на удар по Макеевке / Скриншоты

Обратите внимание! Генштаб ВСУ подтвердил удар по Макеевке, в результате которого уничтожены 10 единиц техники. Однако потери среди личного состава врага еще уточняют.

Удар по Макеевке: главное

За считанные минуты до Нового года во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области раздались мощные взрывы, полностью разрушившие здание местного училища. Там находились сотни оккупантов.

Минобороны России только 2 января решило подтвердить удар по Макеевке и заявить о якобы 63 погибших в результате этого. Однако погибших может быть гораздо больше.