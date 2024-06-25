Французский лидер подчеркнул важность диалога. Он отметил, что возможные будущие разговоры могут касаться тем атомных электростанций и других вопросов.

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Что известно о возобновлении диалога между Макроном и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил желание продолжить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным,

– сказал глава Франции.

Макрон рассказал, что он не общался с главой Кремля несколько последних месяцев, впрочем, он не исключает, что диалог с Путиным может состояться по теме атомных электростанций или любых других.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Макрон по меньшей мере 14 раз общался с Путиным по телефону. По словам самого президента Франции, с декабря 2021 года он провел "сто часов" разговоров с российским диктатором.