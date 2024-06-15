Президент Франции объяснил, что предпосылкой мира является помощь Украине. Также лидер Франции сделал новое заявление относительно своего предложения ввести перемирие на время Олимпиады, пишет 24 Канал.

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Что сказал Макрон о перемирии во время Олимпиады

Эмманюэль Макрон отметил, что нужно обеспечить безопасность на Запорожской атомной электростанции. Также атаки России по гражданским являются недопустимыми.

Французский лидер заявил, что:

"олимпийское перемирие" не является обязанностью, который возлагается на Украину , а призывом, чтобы Россия остановила свою агрессивную войну и атаки о гражданских;

, а призывом, чтобы Россия остановила свою агрессивную войну и атаки о гражданских; многие лидеры параллельно принимают различные инициативы;

усиление давления в этом контексте, чтобы иметь перемирие с российской стороны является очень важным.

Эмманюэль Макрон призвал избежать соревнования инициатив и работать вместе.

Не делить круг государств и строить то, что должно стать набором ключевых требований глобального сообщества, которую бы мы могли положить на стол россиянам. Мне кажется, что это лучший способ помочь Украине, помочь построить рамку для устойчивого мира. Мира, который будет опираться на международное право,

– заявил президент Франции.

Он пояснил, что было бы хорошо, чтобы после Саммита мира все координировали усилия, чтобы увеличить охват и работу.

Макрон предложил перемирие на время Олимпиады