Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что Макрон всегда пытается действовать дипломатически.

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"Макрон хочет быть миротворцем. Он в этой роли уже давно и не только в украинском кейсе. Франция достаточно давно активно поддерживает Армению", – сказал Саакян.

Иллюзия невмешательства России

По словам политолога, Макрон пытается сделать все, что возможно дипломатично, и это его выбор. Ему нужно показать какую-нибудь победу для собственного общества.

Он заинтересован быть в диалоге с Россией. Это как иллюзия предохранителя от того, что Россия будет серьезно играть внутри страны и будет отминусовывать его на выборах, а с другой стороны – напоказ одержать свою победу как миротворца,

– отметил Саакян.

Он добавил, что скептически относится к таким усилиям Макрона. Политолог считает, что Путин вообще не пойдет кому-нибудь на уступки в гуманитарной части, потому что для России сегодня реальная эвакуация городов не нужна.

Политолог о действиях Макрона: смотрите видео