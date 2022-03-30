Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він зазначив, що Макрон завжди намагається діяти дипломатично.

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"Макрон хоче бути миротворцем. Він в цій ролі вже давно й не лише в українському кейсі. Франція доволі давно активно підтримує Вірменію", – сказав Саакян.

Ілюзія невтручання Росії

За словами політолога, Макрон намагається зробити все, що можливо дипломатично й це його вибір. Йому потрібно показати якусь перемогу для власного суспільства.

Він зацікавлений бути в діалозі з Росією. Це як ілюзія запобіжника від того, що Росія серйозно гратиме всередині країни й відмінусовуватиме його на виборах, а з іншого боку – напоказ здобути свою перемогу як миротворця,

– зазначив Саакян.

Він додав, що скептично ставиться до таких намагань Макрона. Політолог вважає, що Путін взагалі не піде комусь на поступки в гуманітарній частині, бо для Росії сьогодні реальна евакуація міст не потрібна.

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