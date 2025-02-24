Стармер и Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине во время встреч с президентом Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Какое послание Трампу готовят Макрон и Стармер

Макрон и Стармер согласовали единую позицию по Украине и намерены скоординировать свои действия, чтобы повлиять на планы Трампа по завершению войны. Ожидается, что британский премьер встретится с президентом США в Вашингтоне 27 февраля, тогда как переговоры Макрона с Трампом запланированы на 24 февраля.

Источники The Times отмечают, что оба лидера будут пытаться убедить Трампа не вести отдельных мирных переговоров с Москвой. Зато Европа готова предложить четкие гарантии безопасности для Украины.

Британские власти, отмечая третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, введут новые санкции: будет запрещен въезд в страну чиновникам, чиновникам и бизнесменам из России.

Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы защитить нашу страну от угрозы со стороны России,

– заявил британский министр безопасности Дэн Джарвис.

В то же время в британском правительстве не ожидают, что Кир Стармер объявит об увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП перед встречей с Трампом. Военное руководство настаивает на увеличении финансирования до 2,65%, а в идеале – до 3% ВВП.

Ранее, 19 февраля, в Париже состоялся саммит по Украине и европейской безопасности по инициативе Макрона. В нем приняли участие представители 11 стран, включая Норвегию, Канаду, Литву, Финляндию и Чехию. Итогом встречи стало подтверждение необходимости увеличения оборонных расходов и приверженность таким принципам:

Украина должна быть вовлечена в мирный процесс, и ее права должны уважаться;

Мир должен быть стабильным и подкрепленным четкими гарантиями безопасности;

Нужно учитывать интересы европейской безопасности.

Напомним, Макрон призвал европейские страны в течение ближайших недель принять стратегические оборонные решения. Макрон считает, что Европе будет сложно удерживать объединенную армию, но создать общие возможности для обороны возможно, что уменьшит зависимость от США.