Сообщает 24 Канал со ссылкой на Эммануэля Макрона в X.

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Что Макрон предлагает для европейцев

Макрон призвал европейские страны в течение ближайших недель принять стратегические оборонные решения.

Стратегическое пробуждение должно привести нас к решению о массивном оборонном плане и существенных инвестициях в Европу, и принять эти стратегические решения нужно уже в ближайшие недели,

– заявил Макрон.

Президент Франции также предлагает ввести совместное европейское финансирование, чтобы "покупать и производить больше"

Макрон считает, что Европе будет сложно содержать объединенную армию, но создать общие возможности для обороны возможно, что уменьшит зависимость от США.

Какие изменения могут произойти во Франции

Кроме того, Франция также должна повысить долю своего оборонного бюджета.

"Все страны, которые находятся на передовой (как Польша – 24 Канал), тратят 4 или 5% своего валового внутреннего продукта, в то время, как мы находимся на уровне 2 процентов. Мы имели такие цифры в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, когда еще продолжалась холодная война. Затем упала Берлинская стена, и мы гораздо меньше инвестировали. Это закончилось", – отметил президент Франции.

Также Макрон не исключает введения специальных сберегательных продуктов, чтобы профинансировать отдельные оборонные программы.

Мы вступаем во время, когда каждый из нас должен спросить себя, что мы можем сделать для французской нации и Республики? И в этом смысле такой сберегательный продукт был бы очень хорошей идеей,

– подчеркнул Макрон.

Заметим, что Макрон отвергает возвращение Франции к практике обязательной военной службы.

"Военная служба сегодня приостановлена. У нас есть профессиональная армия, и сегодня нашим приоритетом является скорее безопасность французской территории, наших союзников. Восстановление такой службы за одну ночь стало бы огромным бременем", – объяснил французский лидер.

Напомним, что по словам Макрона, Киев не сможет вернуть свои территории военным путем. Он отметил, что Франция не планирует отправлять свои войска в Украину.