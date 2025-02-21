Повідомляє 24 Канал з посиланням на Еммануеля Макрона в X.

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Що Макрон пропонує для європейців

Макрон закликав європейські країни упродовж найближчих тижнів ухвалити стратегічні оборонні рішення.

Стратегічне пробудження має привести нас до рішення про масивний оборонний план та суттєві інвестиції в Європу, і прийняти ці стратегічні рішення потрібно вже найближчими тижнями,

– заявив Макрон.

Президент Франції також пропонує запровадити спільне європейське фінансування, щоб "купувати та виробляти більше"

Макрон вважає, що Європі буде складно утримувати об'єднану армію, але створити спільні можливості для оборони можливо, що зменшить залежність від США.

Які зміни можуть відбутися у Франції

Крім того, Франція також має підвищити частку свого оборонного бюджету.

"Всі країни, які знаходяться на передовій (як Польща – 24 Канал), витрачають 4 або 5% свого валового внутрішнього продукту, в той час, як ми знаходимося на рівні 2 відсотків. Ми мали такі цифри в 1960-х, 1970-х і 1980-х роках, коли ще тривала холодна війна. Потім впала Берлінська стіна, і ми набагато менше інвестували. Це закінчилося", – зазначив президент Франції.

Також Макрон не виключає запровадження спеціальних ощадних продуктів, щоб профінансувати окремі оборонні програми.

Ми вступаємо в час, коли кожен з нас повинен запитати себе, що ми можемо зробити для французької нації та Республіки? І в цьому сенсі такий ощадний продукт був би дуже гарною ідеєю,

– наголосив Макрон.

Зауважимо, що Макрон відкидає повернення Франції до практики обов’язкової військової служби.

"Військова служба сьогодні призупинена. У нас є професійна армія, і сьогодні нашим пріоритетом є скоріше безпека французької території, наших союзників. Відновлення такої служби за одну ніч стало б величезним тягарем", – пояснив французький лідер.

Нагадаємо, що за словами Макрона, Київ не зможе повернути свої території військовим шляхом. Він зазначив, що Франція не планує відправляти свої війська в Україну.