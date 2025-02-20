Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його відеозвернення з Єлисейського палацу. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна не здатна повернути окуповані території силою, а війна забрала вже близько мільйона життів.

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Франція закликає до переговорів

У своєму відеозверненні з Єлисейського палацу він наголосив, що єдиним шляхом до стабільності є довготривалий мир, який забезпечить Україні визнані міжнародним правом кордони та перспективу відновлення.

Макрон також підкреслив, що Франція не планує відправляти бойові війська в Україну, але зосереджена на дипломатичних зусиллях для повернення Росії за стіл переговорів.

Водночас він не виключив, що після досягнення миру міжнародні сили можуть допомогти гарантувати безпеку України у координації з союзниками.

До слова, лідери Європи обговорюють можливість розміщення військових контингентів у ключових містах України для забезпечення стабільності та безпеки.

Потенційний контингент може складати до 30 тисяч осіб, але Росія вважає такі ініціативи неприйнятними і загрозливими для своїх інтересів.