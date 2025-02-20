Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Європа не зможуть перемогти Росію. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у соцмережі Х.

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Є два аргументи

Венс навів обидва аргументи, які вони використовують із Дональдом Трампом. Перший – війна б не почалась, якби Трамп був на посаді. Другий – у адміністрації Байдена та у Європи з українцями не було жодного шляху до перемоги.

Це було правдою три роки тому, це було правдою два роки тому, це було правдою минулого року і це є правдою сьогодні,

– пояснив Венс.

Зазначимо, що віцепрезидент США називає війну РФ проти України "конфліктом".

Водночас Венс вважає, що Трамп "має справу з реальністю та фактами". Зокрема, із тим, що Росія має перевагу в живій силі та озброєнні і збереже її незалежно від подальших пакетів допомоги від Заходу.

Він також заявив, що США мають значні важелі впливу як на Україну, так і на Росію, а завершення війни вимагає розмови з людьми, які її почали та продовжують.

За словами Венса, продовження війни погано впливає також і на США.

Це лінива, історична нісенітниця – називати "умиротворенням" кожне визнання того, що інтереси Америки повинні враховувати реалії конфлікту. Цей інтерес – а не моралізаторство чи історична безграмотність – визначатиме політику президента Трампа найближчими тижнями,

– заявив Венс.

Раніше Трамп зробив цілу низку суперечливих заяв стосовно України та Володимира Зеленського.