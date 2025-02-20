Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его видеообращение из Елисейского дворца. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не способна вернуть оккупированные территории силой, а война унесла уже около миллиона жизней.

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Франция призывает к переговорам

В своем видеообращении из Елисейского дворца он отметил, что единственным путем к стабильности является долговременный мир, который обеспечит Украине признанные международным правом границы и перспективу восстановления.

Макрон также подчеркнул, что Франция не планирует отправлять боевые войска в Украину, но сосредоточена на дипломатических усилиях для возвращения России за стол переговоров.

В то же время он не исключил, что после достижения мира международные силы могут помочь гарантировать безопасность Украины в координации с союзниками.

К слову, лидеры Европы обсуждают возможность размещения военных контингентов в ключевых городах Украины для обеспечения стабильности и безопасности.

Потенциальный контингент может составлять до 30 тысяч человек, но Россия считает такие инициативы неприемлемыми и угрожающими для своих интересов.