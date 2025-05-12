Между лидерами двух стран есть настоящая связь со взаимным уважением и доверием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о взаимоотношениях Зеленского и Макрона

По данным издания, Макрон и Зеленский являются близкими друзьями. В частности, там вспоминают звонок французского лидера украинскому президенту в конце марта во время онлайн-пресс-конференции. Тогда Зеленский ответил Макрону, объяснил, что общается с журналистами и сказал, что позвонит позже.

После того, как положил трубку, глава государства отметил, что говорит с президентом Франции почти каждый день. Стоит заметить, что тон разговора лидеров был достаточно дружественным.

У них редкие отношения доверия и ответственности,

– говорит Алиса Руфо, которая является генеральным директором по международным отношениям и стратегии министерства обороны Франции и была заместителем дипломатического советника Макрона до 2022 года.

Другие источники издания говорят, что Макрон, который прибыл в субботу утром в Киев, вместе с тремя другими европейскими лидерами, считает Зеленского смелым и таким, что воплощает прямолинейное и решительное украинское сопротивление. В своих соцсетях он выложил видео встречи с украинским президентом и написал: "Рассчитывай на нас, друг".

Встреча Макрона и Зеленского: фото из соцсетей французского президента

Тогда как украинский президент считает Макрона человеком, который держит свое слово, защищает интересы Киева и поможет ему ориентироваться в сложных отношениях с иностранными лидерами, в частности с американским лидером Дональдом Трампом.

Заметим, что Макрон и Зеленский также больше не пользуются официальными дипломатическими каналами, а берут телефон и звонят друг другу напрямую через WhatsApp или Signal. Их разговоры часто имеют повестку дня, но иногда они звонят друг другу, чтобы проверить что-то или обсудить идею.

В частности, так произошло после того, как российская ракета попала в родной город Зеленского, Кривой Рог, убив 19 человек. Тогда Макрон позвонил ему просто из-за беспокойства и дружбы.

Как менялись отношения между Зеленским и Макроном

В издании отмечают, что во время избирательной кампании Зеленского Макрон пригласил комика, который стал политиком, в Елисейский дворец в Париже. Это редкое приглашение для любого кандидата, не говоря уже об относительно неизвестном и непроверенном.

Вероятно, оно помогло украинскому главе государства завоевать доверие дома и вскоре после этого Зеленского избрали президентом.

Он был очень благодарен за видимую поддержку со стороны признанной личности, главы государства G7,

– отметил Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел Украины.

Стоит отметить, что с самого начала Макрону понравился прямой и энергичный стиль украинца, который перекликался с его собственным. А также кампания Зеленского по объединению страны, приближение ее к Европе и прекращение войны с Россией, которая началась с незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Бывшая министр иностранных дел Франции Натали Лаузо подчеркивает, что Макрону понравилась история Зеленского, так называемого "неожиданного президента", потому что Макрон также был неожиданным президентом. Она отмечает, что оба лидера сначала были аутсайдерами, на которых люди не делали ставку.

Первый государственный визит Зеленского как новоизбранного президента Украины состоялся в Париж в июне 2019 года. Позже в том же году он вернулся для своих первых и единственных прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон тогда пытался найти дипломатическое решение войны между Россией и Украиной. Он регулярно общался с Путиным, несколько раз приветствовал его во Франции и посетил Москву в феврале 2022 года, всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину, надеясь, что сможет отговорить российского диктатора от нападения.

После начала полномасштабного вторжения Макрон продолжал поддерживать контакт Путиным. Однако его акцент на необходимости безопасности России и избежания ее унижения вызвал критику многих европейских коллег и украинцев, которые считали это наивным.

Отметим, что украинские военные превратили "Макрон" на украинский глагол, что означает много разговоров, мало действий. И хотя Зеленский поблагодарил Францию за гуманитарную и дипломатическую поддержку, он и другие высокопоставленные чиновники Украины выразили разочарование медленными темпами поставок французского оружия.

Тот период был самой низкой точкой в отношениях между Зеленским и Макроном, по данным Рима Момтаза, эксперта по внешней политике Франции в Фонде Карнеги за международный мир. Однако, через четыре месяца войны Макрон поехал в Киев и посетил разрушенный Ирпень.

По словам Лаузо, это был момент изменения их отношений. Тогда Макрон вышел из длительной встречи один на один с Зеленским и сказал ей: "Нам так повезло, что у нас есть такой человек. Мы можем с ним работать. Мы должны сделать ставку на него. Оно того стоит".

После того, как украинские военные освободили Бучу и мир увидел жестокие военные преступления российских оккупантов, Макрон перестал общаться с Путиным. А в мае 2023 года заявил в своей речи в Братиславе, что он недостаточно прислушался к давним предупреждениям стран Восточной Европы относительно экспансионистских целей России.

Президент Франции призвал западные страны предложить гарантии безопасности Украине. Тогда многие аналитики расценили это как значительное изменение его политики, которая закрыла двери перед Россией и сосредоточилась на защите Украины. С тех пор отношения Макрона с Зеленским улучшаются и углубляются.

Бывшая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отмечает, что польза Макрона для Зеленского заключается не в том, что он просто приятель, который сочувствует ему и делает все, что может, чтобы помочь Украине, а в том, что Франция очень служит для того, чтобы изложить определенные идеи, сделать прорыв и проложить путь.

В частности, после возвращения Дональда Трампа к власти в Вашингтоне Макрон стал важным посредником и так называемым переводчиком между американским президентом и Зеленским. Увидев катастрофический февральский визит украинского президента в Белый дом, он поговорил с двумя лидерами по телефону и помог деликатно наладить отношения между ними.

За последние месяцы темп и содержание разговоров между Зеленским и Макроном изменился: вместо военных поставок они теперь обсуждают планы прекращения огня – как на поле боя, так и с Белым домом.

В издании говорят, что Макрона регулярно информируют о том, что происходит на фронте в Украине, и во время телефонных разговоров с Зеленским он детально обсуждает поле битвы – вплоть до названий прифронтовых городов и сел.