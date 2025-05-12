Між лідерами двох країн є справжній зв'язок із взаємною повагою та довірою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що відомо про взаємини Зеленського та Макрона

За даними видання, Макрон та Зеленський є близькими друзями. Зокрема, там згадують дзвінок французького лідера українському президенту наприкінці березня під час онлайн-пресконференції. Тоді Зеленський відповів Макрону, пояснив, що спілкується з журналістами та сказав, що зателефонує пізніше.

Після того, як поклав слухавку, глава держави зазначив, що говорить з президентом Франції майже кожного дня. Варто зауважити, що тон розмови лідерів був досить дружнім.

У них рідкісні стосунки довіри та відповідальності,

– каже Аліса Руфо, яка є генеральною директоркою з міжнародних відносин і стратегії міністерства оборони Франції та була заступником дипломатичного радника Макрона до 2022 року.

Інші джерела видання кажуть, що Макрон, який прибув у суботу вранці до Києва, разом із трьома іншими європейськими лідерами, вважає Зеленського сміливим та таким, що втілює прямолінійний і рішучий український опір. У своїх соцмережах він виклав відео зустрічі з українським президентом та написав: "Розраховуй на нас, друже".

Зустріч Макрона та Зеленського: фото з соцмереж французького президента

Тоді як український президент вважає Макрона людиною, яка тримає своє слово, захищає інтереси Києва та допоможе йому орієнтуватися у складних відносинах з іноземними лідерами, зокрема з американським лідером Дональдом Трампом.

Зауважимо, що Макрон та Зеленський також більше не користуються офіційними дипломатичними каналами, а беруть телефон і дзвонять один одному напряму через WhatsApp чи Signal. Їхні розмови часто мають порядок денний, але іноді вони дзвонять один одному, щоб перевірити щось або обговорити ідею.

Зокрема, так сталося після того, як російська ракета влучила в рідне місто Зеленського, Кривий Ріг, убивши 19 людей. Тоді Макрон зателефонував йому просто через занепокоєння та дружбу.

Як змінювалися відносини між Зеленським та Макроном

У виданні зауважують, що під час виборчої кампанії Зеленського Макрон запросив коміка, який став політиком, до Єлисейського палацу в Парижі. Там наголошують, що це рідкісне запрошення для будь-якого кандидата, не кажучи вже про відносно невідомого та неперевіреного.

Ймовірно, воно допомогло українському главі державі завоювати довіру вдома й незабаром після цього Зеленського обрали президентом.

Він був дуже вдячний за видиму підтримку з боку визнаної особи, глави держави G7,

– зауважив Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ України.

Варто зазначити, що з самого початку Макрону сподобався прямий та енергійний стиль українця, який перегукувався з його власним. А також кампанія Зеленського з об’єднання країни, наближення її до Європи та припинення війни з Росією, яка почалася з незаконної анексії Криму у 2014 році.

Колишня міністерка закордонних справ Франції Наталі Лаузо підкреслює, що Макрону сподобалася історія Зеленського, так званого "несподіваного президента", тому що Макрон також був несподіваним президентом. Вона наголошує, що обидва лідери спочатку були аутсайдерами, на яких люди не робили ставку.

Перший державний візит Зеленського як новообраного президента України відбувся до Парижа в червні 2019 року. Пізніше того ж року він повернувся для своїх перших і єдиних прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Макрон тоді намагався знайти дипломатичне вирішення війни між Росією та Україною. Він регулярно спілкувався з Путіним, кілька разів вітав його у Франції та відвідав Москву в лютому 2022 року, всього за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сподіваючись, що зможе відмовити російського диктатора від нападу.

Після початку повномасштабного вторгнення Макрон продовжував підтримувати контакт Путіним. Проте його акцент на необхідності безпеки Росії та уникнення її приниження викликав критику багатьох європейських колег та українців, які вважали це наївним.

Зазначимо, що українські військові перетворили "Макрон" на українське дієслово, що означає багато розмов, мало дій. І хоча Зеленський подякував Франції за гуманітарну та дипломатичну підтримку, він та інші високопосадовці України висловили розчарування повільними темпами поставок французької зброї.

Той період був найнижчою точкою у стосунках між Зеленським і Макроном, за даними Рима Момтаза, експерта із зовнішньої політики Франції у Фонді Карнегі за міжнародний мир. Однак, через чотири місяці війни Макрон поїхав до Києва і відвідав зруйнований Ірпінь.

За словами Лаузо, це був момент зміни їхніх стосунків. Тоді Макрон вийшов із тривалої зустрічі сам на сам із Зеленським та сказав їй: "Нам так пощастило, що у нас є така людина. Ми можемо з ним працювати. Ми повинні зробити ставку на нього. Воно того варте".

Після того, як українські військові звільнили Бучу і світ побачив жорстокі воєнні злочини російських окупантів, Макрон перестав спілкуватися з Путіним. А в травні 2023 року заявив у своїй промові в Братиславі, що він недостатньо прислухався до давніх попереджень країн Східної Європи щодо експансіоністських цілей Росії.

Президент Франції закликав західні країни запропонувати гарантії безпеки Україні. Тоді багато аналітиків розцінили це як значну зміну його політики, яка зачинила двері перед Росією та зосередилася на захисті України. Відтоді відносини Макрона із Зеленським покращуються та поглиблюються.

Колишня міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначає, що користь Макрона для Зеленського полягає не в тому, що він просто приятель, який співчуває йому і робить усе, що може, аби допомогти Україні, а в тому, що Франція дуже слугує для того, щоб викласти певні ідеї, зробити прорив та прокласти шлях.

Зокрема, після повернення Дональда Трампа до влади у Вашингтоні Макрон став важливим посередником і так званим перекладачем між американським президентом і Зеленським. Побачивши катастрофічний лютневий візит українського президента до Білого дому, він поговорив з двома лідерами телефоном та допоміг делікатно налагодити відносини між ними.

За останні місяці темп і зміст розмов між Зеленським і Макроном змінився: замість військових поставок вони тепер обговорюють плани припинення вогню – як на полі бою, так і з Білим домом.

У виданні кажуть, що Макрона регулярно інформують про те, що відбувається на фронті в Україні, і під час телефонних розмов із Зеленським він детально обговорює поле битви – аж до назв прифронтових міст і сіл.