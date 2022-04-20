Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, из-за выборов президент Франции анонсирует не всю помощь, оказанную Украине.

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Не вся помощь Франции освещается в СМИ

Арестович рассказал, что ни одна западная страна не будет молчать об агрессии Путина и добавил, что даже пассивная Франция вносит немалый вклад в нашу победу.

Дело в том, что у них избирательная кампания, Макрон пытается работать и с аудиторией Ле Пен,

– отметил советник главы ОП.

Кроме того, после Бучи Макрон перестал звонить по телефону Путину. После увиденных зверств россиян действующий президент Франции присоединился к решению проблем в Мариуполе.

Не нужно недооценивать Макрона. Проблема в том, что не все ему удается, поскольку, во-первых, война – двусторонний процесс. Во-вторых, многое он делает непублично,

– отметил Арестович.

Так, он напомнил, что Франция согласилась быть гарантом Украины, который предоставит военно-дипломатическую, гуманитарную и экономическую помощь в случае последующего нападения.

Обратите внимание – брифинг Алексея Арестовича за 20 апреля: смотрите видео