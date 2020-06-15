Коронавирус во Франции не одолели, но в войне с ним страна уже получила первую победу – спасла десятки тысяч жизней благодаря карантину. С 15 июня ограничения существенно ослабляют, и по этому поводу президент Франции обратился к нации.

О первой победе Франции в войне с COVID-19

О первой победе Франции в войне с коронавируса в видеообращение к нации говорил президент страны Эммануэль Макрона. Обращение опубликовали 14 июня странице политика в фейсбуке, сообщает 24 канал.

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Макрон подчеркнул, что борьба с пандемией продолжается, но ограничительные меры позволили спасти десятки тысяч жизней . Именно это политик и считает важной победой.

Об существенном ослаблении карантина

Президент Франции обращался к нации из-за того, что с 15 июня в стране существенно ослабляют карантин. Все регионы, включая Париж (но не включая заморские департаменты – Майотта и Французскую Гвиану) станут "зеленой зоной". Например:

Кафе и рестораны откроют полностью, а не только летние террасы.

Дома престарелых откроют для посетителей.

А с 22 июня школьники, кроме старшеклассников, смогут пойти в школу.

Учитывая это Макрон выразил радость – за отмену части ограничений, а заодно и предостережение: расслабляться нельзя.

Это не означает, что вирус ушел и мы можем снизить бдительность. Мы должны придерживаться правила физического дистанцирования в течение длительного времени,

– отметил Эммануэль Макрон.

О падении экономики и налогах

500 миллиардов евро пойдут на поддержку экономики Франции. Но несмотря на это до конца 2020 года потери составят 11%.

Единственная стратегия – строить новую, сильную экономическую модель, работать и производить больше, чтобы не полагаться на других,

– подчеркнул Макрон.

И отдельно отметил, что власти не намерены увеличивать налоги.