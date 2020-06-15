Коронавірус у Франції не подолано, але у війні з ним країна вже здобула першу перемогу – врятувала десятки тисяч життів завдяки карантину. З 15 червня обмеження суттєво послаблюють, і з цього приводу президент Франції звернувся до нації.

Про першу перемогу Франції у війні з COVID-19

Про першу перемогу Франції у війні з коронавірусом у відеозвернення до нації говорив президент країни Еммануель Макрон. Звернення опублікували 14 червня сторінці політика у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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Макрон наголосив, що боротьба з пандемією триває, але обмежувальні заходи дозволили врятувати десятки тисяч життів. Саме це політик і вважає важливою перемогою.

Про суттєве послаблення карантинних обмежень

Президент Франції звертався до нації через те, що з 15 червня у країні суттєво послаблюють карантинні обмеження. Усі регіони, включаючи Париж (але не включаючи заморські департаменти – Майотті й Французьку Гвіану) стануть "зеленою зоною". Наприклад:

Кафе та ресторани відкриють повністю, а не лише літні тераси.

Будинки для літніх людей відкриють для відвідувачів.

А з 22 червня школярі, крім старшокласників, зможуть піти до школи.

З огляду на це Макрон висловив радість – за скасування частини обмежень, та водночас і засторогу: розслаблятися не можна.

Це не означає, що вірус пішов і ми можемо знизити пильність. Ми маємо дотримуватися правила фізичного дистанціювання протягом тривалого часу,

– наголосив Еммануель Макрон.

Про падіння економіки й податки

500 мільярдів євро підуть на підтримку економіки Франції. Та попри це до кінця 2020 року втрати сягнуть 11%.

Єдина стратегія – будувати нову, сильнішу економічну модель, працювати й виробляти більше, щоб не покладатися на інших,

– наголосив Макрон.

І окремо зазначив, що влада не має наміру збільшувати податки.