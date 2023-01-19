Соответствующее заявление Макрон озвучил в новом интервью испанскому СМИ. Французский лидер также попытался оправдаться за свои слова, что "не нужно унижать россиян".

Внимание Франция рассматривает возможность отправки собственных танков Leclerc в Украину, – Politico

Макрон до этого неоднократно выступал за диалог с Путиным. По его словам, они не контактировали в последние недели, но регулярно поддерживали связь до и после полномасштабного вторжения России в Украину.

Города не меняются, география не меняется. Можно сражаться с лидерами, идеями, проектами. Мы делаем это решительно, не двусмысленно и без лицемерия. Но в перспективе странам-соседям нужно знать, как найти пути и средства для восстановления мира. Когда это произойдет,

– отметил Макрон.

Он отметил, что поступками уже показал, что Франция больше всего стоит рядом с украинским народом, военной помощью и санкциями.

"Нет никакой двусмысленности, но сохранить способность к диалогу мы должны", – добавил Макрон.

Важно! Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Это существенно поможет украинской армии.

Макрон пытался терпеть Путина