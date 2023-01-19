22 января состоится совместное заседание кабинета министров Франции и Германии. Там обсудят поставки оружия Украине. Об этом рассказал французский чиновник.
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Французы рассматривают отправку танков Leclerc в Украину
Собеседник Politico сообщил, что французы рассматривают возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc, чтобы помочь Германии отважиться на поставку танков Leopard. Ведь прежде Олаф Шольц заявил, что Германия будет действовать только в координации с международными партнерами.
Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Увидим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии,
– сказал французский чиновник.
В Европарламенте давят на Шольца по поставкам танков
- Передать Leopard Украине уже готовы 5 стран. Однако они не могут этого сделать без согласия Германии как страны-производителя.
- В Европарламенте призвали лидеров стран не тормозить процесс оснащения Украины оружием современным оружием и системами ПВО, явно намекая на Германию. Однако на вопрос относительно поставок танков Украине Шольц снова уклонился от ответа.
- Накануне стало известно, что канцлер Германии выдвинул очередное условие. Он заявил, что сначала США должны предоставить нашему государству танки Abrams, а затем он даст "зеленый свет" на Leopard.
- В Белом доме сразу ответили, что каждое государство и партнер должны самостоятельно принимать решения о передаче Украине оружия.