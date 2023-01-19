22 января состоится совместное заседание кабинета министров Франции и Германии. Там обсудят поставки оружия Украине. Об этом рассказал французский чиновник.

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Французы рассматривают отправку танков Leclerc в Украину

Собеседник Politico сообщил, что французы рассматривают возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc, чтобы помочь Германии отважиться на поставку танков Leopard. Ведь прежде Олаф Шольц заявил, что Германия будет действовать только в координации с международными партнерами.

Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Увидим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии,

– сказал французский чиновник.

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