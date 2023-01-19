22 січня відбудеться спільне засідання кабінету міністрів Франції та Німеччини. Там обговорять постачання зброї Україні. Про це виданню розповів французький чиновник.
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Французи розглядають відправлення танків Leclerc в Україну
Співрозмовник Politico повідомив, що французи розглядають можливість відправки в Україну власних танків Leclerc, щоб допомогти Німеччині наважитись на постачання танків Leopard. Адже перед тим Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде діяти лише в координації з міжнародними партнерами.
Питання складне і ще не вирішене в Парижі. Але ми думаємо про це. Побачимо, що буде вирішено на спільному засіданні кабінету міністрів Франції та Німеччини,
– сказав французький чиновник.
У Європарламенті тиснуть на Шольца щодо постачання танків
- Передати Leopard Україні вже готові 5 країн. Проте вони не можуть цього зробити без згоди Німеччини, як країни-виробника.
- В Європарламенті закликали лідерів країн не гальмувати процес оснащення України зброєю сучасною зброєю та системами ППО, явно натякаючи на Німеччину. Проте на питання щодо постачання танків Україні Шольц знову ухилився від відповіді.
- Напередодні стало відомо, що канцлер Німеччини висунув чергову умову. Він заявив, що спочатку США повинні надати нашій державі танки Abrams, а тоді він дасть "зелене світло" на Leopard.
- У Білому домі одразу відповіли, що кожна держава та партнер повинна самостійно ухвалювати рішення щодо передачі Україні зброї.