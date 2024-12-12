Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша сама должна решать, отправлять ли миротворческие войска в Украину. Об этом французский лидер сказал после двусторонней встречи с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Никто не может принять решение за Польшу

Макрон заявил, что он поддерживает такую позицию польского правительства.

Никто, кроме Франции, не будет решать, что Франция будет делать. В то же время никто другой, кроме Польши, не будет решать, что будет делать Польша. Мы суверенные страны. Мы осознаем влияние ситуации, сложившейся в Украине, но мы принимаем собственные решения,

– сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что США будут играть ключевую роль в поддержке Украины вскоре. Именно об этом Макрон говорил с Зеленским и Трампом во время их встречи в Париже. Французский лидер поблагодарил Байдена за его поддержку Украины, но отметил, что администрация Трампа также хочет повлиять на развитие этой войны.

По его словам, нужно тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы найти решение, которое учитывает интересы Украины, ее суверенитет, а также интересы европейцев и безопасность Европы.

Это философия, на которой мы собираемся сосредоточиться,

– подытожил Макрон.

Макрон отметил, что на следующей неделе в Брюсселе во время заседания Европейского Совета лидеры рассмотрят соглашение G7 о передаче 50 миллиардов долларов помощи для Украины.