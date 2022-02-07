Перед своим визитом в Россию Макрон подчеркнул, что настроен позитивно. Французский лидер надеется, что сможет повлиять на российского.

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Макрон прибыл в Москву

Эммануэль Макрон уже прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Маршрут полета был построен так, чтобы избежать воздушное пространство Беларуси.

Основной темой диалога глав государств станет напряженность в Европе. Прежде всего они обсудят ситуацию с Украиной.

Встреча политиков начнется в 18:00 по Киеву. Сейчас Макрон и французская делегация проходят тестирование на коронавирус.

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