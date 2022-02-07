Перед своим визитом в Россию Макрон подчеркнул, что настроен позитивно. Французский лидер надеется, что сможет повлиять на российского.

Читайте также Слишком сложная ситуация: в Кремле не ожидают прорыва от встречи с Макроном

Макрон прибыл в Москву

Эммануэль Макрон уже прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Маршрут полета был построен так, чтобы избежать воздушное пространство Беларуси.

Основной темой диалога глав государств станет напряженность в Европе. Прежде всего они обсудят ситуацию с Украиной.

Встреча политиков начнется в 18:00 по Киеву. Сейчас Макрон и французская делегация проходят тестирование на коронавирус.

Самолета Макрона приземлился в Москве: смотрите видео

Визит Макрона в Россию и Украину: что известно

Эммануэль Макрон 7 февраля совершает рабочий визит в Москву. Политик заявил, что намерен отговорить президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Зато в Кремле отметили, что не ожидают прорыва от встречи политиков. Все потому, что ситуация – "слишком сложная".

После визита в страну-агрессор французский президент посетит Киев. Это произойдет 8 февраля. Вместе с ним в Украину приедет и глава зарубежного ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Обратите внимание – Фейгин о шансе вторжения России в Украину: смотрите видео