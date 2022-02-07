Перед своїм візитом у Росію Макрон наголосив, що налаштований позитивно. Французький лідер сподівається, що зможе вплинути на російського, однак не вірить "у спонтанні чудеса".

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Макрон прибув у Москву

Еммануель Макрон вже прибув до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Маршрут польоту був побудований так, аби уникнути повітряного простору Білорусі.

Основною темою діалогу глав держав стане напруженість у Європі. Насамперед вони обговорять ситуацію з Україною.

Зустріч політиків розпочнеться о 18:00 за Києвом. Наразі Макрон та французька делегація проходять тестування на коронавірус.

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Візит Макрона в Росію та Україну: що відомо

Раніше стало відомо, що Еммануель Макрон здійснить робочий візит до Москви. Політик заявив, що має намір відмовити президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

Натомість у Кремлі зазначили, що не очікують прориву від зустрічі політиків. Усе тому, що ситуація – "надто складна".

Після візиту до держави-агресорки французький президент відвідає Київ. Це станеться 8 лютого. Разом з ним в Україну приїде й очільник закордонного відомства Франції Жан-Ів Ле Дріан .

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