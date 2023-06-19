Эммануэль Макрон присутствовал на финале национального чемпионата Франции по регби. Затем он пришел в раздевалку, чтобы поздравить чемпионов – команду "Тулуза". Там президент Франции и поразил команду своим умением.

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Макрон удивил сеть

Финал чемпионата по регби прошел в субботу 17 июня. Местные СМИ сообщают, что когда на трибуне появился Эммануэль Макрон, люди начали освистывать его, но это длилось всего несколько секунд.

Команда "Тулуза" уже в 22-й раз завоевала первенство в чемпионате по регби и это абсолютный рекорд Франции.

Макрон пришел в раздевалку, чтобы поздравить чемпионов, где его угостили бутылкой пива. Президент выпил бутылку залпом. Этот момент транслировали по телеканалам, поэтому видео стало вирусным в сети.

Макрон выпил бутылку пива залпом: смотрите видео

В комментариях пользователи сети разделились. Одни считают поступок Макрона крутым, другие же убеждены, что президент подает обществу губительный пример и не должен этого делать.

В Париже задержан подозреваемый в покушении на Макрона

15 июня французские правоохранители задержали 20-летнего парня по подозрению в подготовке покушения на Эммануэля Макрона.

По предварительным данным, он бросил дымовую шашку в президентский вертолет еще в конце апреля этого года во время протеста против закона о пенсионной реформе. Тогда Макрон планировал почтить память исторического деятеля борьбы с рабством Туссена Лувертюра. Для этого он хотел на своем вертолете Puma полететь в регион Дуб.

Об этой информации узнали протестующие, потому решили прорваться к месту прибытия президента. Несмотря на то, что большинство этих людей военные отбили с помощью слезоточивого газа, один из активистов бросил дымовую шашку.

Сам задержанный говорит, что своим поступком хотел бросить вызов президенту и показать, что общественность не согласна с его политикой.