По предварительным данным, этот парень бросил дымовую шашку в вертолет французского руководителя. Инцидент произошел еще в конце апреля.

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На Макрона попытались покушаться

Журналисты издания отметили, что 27 апреля во время протеста против закона о пенсионной реформе Макрон планировал почтить память исторического деятеля борьбы с рабством Туссена Лувертюра. Для этого он планировал на своем вертолете Puma полететь в регион Дуб.

Об этой информации узнали протестующие, потому решили прорваться к месту прибытия президента. Несмотря на то, что большинство этих людей военные оттеснили с помощью слезоточивого газа, один из активистов попытался покушаться на Макрона.

Когда президентский вертолет Puma уже улетал с места происшествия, молодой человек бросил в воздушное судно дымовую шашку,

– пишет издание.

Уже 15 июня этого 20-летнего парня арестовали у него дома. Антитеррористическая прокуратура обвиняет его в совершении 3 преступлений. Кроме того, его действия могли угрожать жизни солдат и убить самого французского руководителя.

Сам задержанный подчеркнул, что своим поступком хотел "бросить вызов" Макрону. Более того, парень якобы хотел дать понять президенту Франции, что "общественность не согласна с его политикой".

Что известно о протестах во Франции