Прежде всего мы должны определить, какие условия мы будем выдвигать и при каких обстоятельствах мы готовы сесть за стол переговоров. Об этом 24 Канала сказал политолог Александр Антонюк.

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Политические заявления Эмануэля Макрона, Олафа Шольца или других следует расценивать, учитывая, что они проживают в конкурентной среде. Так, российско-украинская война существенно влияет на экономическую ситуацию в Европейском Союзе.

"Поэтому пророссийские политические силы поднимают голову и создают существенные проблемы таким политикам, как Макрон. Он сам по себе еще тот "миротворец" на самом деле", – отметил Антонюк.

Невозможно вести переговоры с террористами

В то же время мы должны четко понимать, почему мы не сядем за стол переговоров. Дело в том, что государство-агрессор не готово к переговорам. Сегодня Россия ведет себя не конструктивно, что больше, это типичное поведение страны-террориста.

Нашим официальным лицам, в частности президенту Владимиру Зеленскому, стоило бы напомнить Макрону, что речь идет о террористе №1 Владимире Путине. Надо спросить: "Готовы были США – или та же Франция – садиться за стол переговоров с Усамой Бен Ладеном?",

– акцентировал политолог.

Всегда нужно показывать мировые картинки, дополняющие террористические акты. Каждый день их становится все больше.

Так, мы должны учитывать три ключевых аспекта:

с террористами договориться невозможно, их можно только уничтожить;

следует напомнить Макрону о том, что согласно указу президента Украины нам запрещено за стол переговоров с террористами;

должен состояться вывод российских войск из Украины, а кремлевское руководство должно внести изменения в конституцию об изъятии из своего состава незаконно аннексированных территорий Украины с 2014 года.

"Только эти два обстоятельства в теории позволят нам говорить о возможности переговоров. Все остальное – это капитуляция перед агрессией России", – резюмировал Александр Антонюк.

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