"Это рецепт для следующей войны": Макрон предостерег от ограничения помощи Украине

В посте в социальной сети X президент Франции рассказал об итогах переговоров лидеров на девятом саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече Европейского совета в Дублине.

Adv

популярные видео

Что именно сообщил Макрон?

По его словам, безопасность каждого европейца напрямую зависит от стойкости украинского сопротивления.

То, что происходит в Украине, напрямую касается нас. Речь идет о безопасности всех нас. Помогая Украине защищаться, мы защищаем Францию и французов. Если Россия своей жестокостью навяжет свою волю европейской стране, то вся Европа окажется ослабленной– подчеркнул Макрон.

Он отметил, что Владимир Путин отказывается от переговоров и делает ставку на массированные удары по гражданским объектам, надеясь погрузить страну во тьму.

Поэтому союзники сосредоточились на защите электростанций и сетей, чтобы помочь Украине выстоять в течение зимы.

Гарантии безопасности и развертывание сил после перемирия

Вторым ключевым заданием лидер назвал совместную работу над достижением устойчивого мира при обязательном активном участии Европы. Он напомнил, что 42 государства уже одобрили декларацию об основных принципах региональной безопасности, подготовленную в рамках Коалиции добровольцев.

Реклама

Эта инициатива предусматривает дальнейшее укрепление украинской армии и подготовку многонационального контингента, готового к развертыванию после прекращения огня. Соответствующие учения уже проходят на полигонах в Польше, а следующая координационная встреча состоится в ближайший четверг в Берлине.

Будем откровенны: те, кто стремится ограничить ресурсы Украины, в конечном счете хотят заставить ее пойти на несправедливый мир, оставить ее в состоянии постоянной уязвимости, а значит, сделать уязвимой и Европу. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Это не может быть позицией Франции– подчеркнул глава государства.

Политик отдельно отметил, что союзники должны уже сейчас открыто очерчивать параметры послевоенной безопасности и учитывать масштабный военный потенциал Киева.

Украина, обладающая самой мощной в Европе армией традиционных вооруженных сил, играет ключевую роль в НАТО – в организации, где она вполне заслуживает своего места– заявил Макрон.

Реклама

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы рассказывали, как президент Украины Владимир Зеленский оценил будущее отношений с Парижем на фоне предстоящих выборов во Франции в 2027 году.

Тогда глава государства отметил постоянное лоббирование общих интересов действующим лидером и заверил в готовности Киева сотрудничать с любым избранным преемником.