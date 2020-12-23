Как Макрон переносит COVID-19: детали из Елисейского дворца
Президент Франции Эммануэль Макрон выздоравливает от коронавируса. Сейчас политик находится на самоизоляции в резиденции Лантерн в Версале.
В самочувствии Макрона "усматриваются признаки улучшения". Об этом сообщает BFMTV.
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Что известно о коронавирусе у Макрона
- 17 декабря Макрон получил положительный результат теста на коронавирус.
- У президента Франции были такие симптомы: кашель, ломота в теле и слабость.
- Макрон сразу же перешел на дистанционный режим работы и самоизолировался в загородной резиденции.
- Кроме того, на самоизоляцию отправилась первая леди Франции Бриджит Макрон и премьер-министр Франции Жан Кастекс.
- Впоследствии в СМИ начали появляться сообщения, что Макрон истощен болезнью. Президенту якобы очень трудно дышать.
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