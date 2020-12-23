Президент Франции Эммануэль Макрон выздоравливает от коронавируса. Сейчас политик находится на самоизоляции в резиденции Лантерн в Версале.

В самочувствии Макрона "усматриваются признаки улучшения". Об этом сообщает BFMTV. Актуально Это жест настоящей дружбы, – Зеленский поговорил с Макроном о вакцине против COVID-19 Что известно о коронавирусе у Макрона 17 декабря Макрон получил положительный результат теста на коронавирус.

У президента Франции были такие симптомы: кашель, ломота в теле и слабость.

Макрон сразу же перешел на дистанционный режим работы и самоизолировался в загородной резиденции.

Кроме того, на самоизоляцию отправилась первая леди Франции Бриджит Макрон и премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Впоследствии в СМИ начали появляться сообщения, что Макрон истощен болезнью. Президенту якобы очень трудно дышать. Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 во Франции зафиксировали 2,49 миллиона инфицированных. Умерли – более 60 тысяч. Власти Франции предоставляют гражданство всем, кто помогает стране бороться с коронавирусом.