Як Макрон переносить COVID-19: деталі з Єлисейського палацу
Президент Франції Еммануель Макрон одужує від коронавірусу. Наразі політик перебуває на самоізоляції у резиденції Лантерн у Версалі.
У самопочутті Макрона "вбачаються ознаки поліпшення". Про це повідомляє BFMTV.
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Що відомо про коронавірус у Макрона
- 17 грудня Макрон отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
- У президента Франції були такі симптоми: кашель, ломота у тілі та слабкість.
- Макрон відразу ж перейшов на дистанційний режим роботи та самоізолювався у заміській резиденції.
- Окрім того, на самоізоляцію вирушила перша леді Франції Бріджит Макрон та прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
- Згодом у ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що Макрон виснажений хворобою. Президентові нібито дуже важко дихати.
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