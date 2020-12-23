Президент Франції Еммануель Макрон одужує від коронавірусу. Наразі політик перебуває на самоізоляції у резиденції Лантерн у Версалі.

У самопочутті Макрона "вбачаються ознаки поліпшення". Про це повідомляє BFMTV. Актуально Це жест справжньої дружби, – Зеленський поговорив із Макроном про вакцину проти COVID-19 Що відомо про коронавірус у Макрона 17 грудня Макрон отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

У президента Франції були такі симптоми: кашель, ломота у тілі та слабкість.

Макрон відразу ж перейшов на дистанційний режим роботи та самоізолювався у заміській резиденції.

Окрім того, на самоізоляцію вирушила перша леді Франції Бріджит Макрон та прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Згодом у ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що Макрон виснажений хворобою. Президентові нібито дуже важко дихати. Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 у Франції зафіксували 2,49 мільйона інфікованих. Померли – понад 60 тисяч. Влада Франції надає громадянство усім, хто допомагають країні боротися з коронавірусом