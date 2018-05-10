Макрона объяснил, почему Евросоюз должен немедленно реформироваться

Если Европа сейчас не проведет реформы, то не сможет сохранить еврозону и евро.

Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Укринформ".

Он призвал страны выйти за рамки собственного эгоизма, табу и страхов и добавил, что ситуация, которая сложилась в настоящее время в экономической политике ЕС, не может, по его убеждению, продолжаться.

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Также Макрона возразил заявление Германии, что она платит за весь ЕС.

Но это совершенно не так, это неправда. Франция платит столько же. Каждый платит свою квоту, при этом Франция не менее ФРГ, обе страны являются нетто-плательщиками в ЕС, помогая менее экономически развитым членам содружества,

– пояснил он.

По его словам, именно поэтому он и продвигает идею реформирования ЕС, создание его бюджета и более интегрированной экономической политики в еврозоне.

Я хочу больше Европы, не для пользы Франции, я хочу больше Европы для общей пользы, я хочу помочь другим странам, которые хотят идти с нами в одном направлении,

– добавил Макрон.