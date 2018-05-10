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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Макрон пояснив, чому Євросоюз має негайно реформуватися

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Еммануель Макрон
Еммануель Макрон / Фото з відкритих джерел

Якщо Європа зараз не проведе реформи, то не зможе зберегти Єврозону та євро.

Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Укрінформ".

Він закликав країни вийти за рамки власного егоїзму, табу і страхів і додав, що ситуація, яка склалася нині в економічній політиці ЄС, не може, на його переконання, тривати далі.

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Також Макрон заперечив заяву Німеччини, проте що вона платить за весь ЄС.

Але це абсолютно не так, це неправда. Франція платить стільки ж. Кожен платить свою квоту, при цьому Франція не менше, ніж ФРН, обидві країни є нетто-платниками в ЄС, допомагаючи менш економічно розвиненим членам співдружності,
– пояснив він.

За його словами, саме тому він і просуває ідею реформування ЄС, створення його бюджету і більш інтегрованої економічної політики в єврозоні.

Я хочу більше Європи, а не для користі Франції, я хочу більше Європи для загальної користі, я хочу допомогти іншим країнам, які хочуть йти з нами в одному напрямку,
– додав Макрон.

Теги: Євросоюз Еммануель Макрон євро
Джерело: 24 Канал
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