В каком состоянии пострадавший – пока неизвестно. Также нет данных о преступниках и их мотивах.

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Макрону прислали письмо с отрубленным пальцем человека

Как стало известно, письмо с отрубленным пальцем служба Елисейского дворца получила по почте с 9 по 10 июля. Палец человека был помещен в холодильник, которым в бытовых целях пользовались охранники.

СМИ отметили, что лицо, которому принадлежит ампутированный палец, установлено.

Это немедленно инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы об этом человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение,

– рассказали источники журналистам.

По состоянию на 13 июля официальных комментариев об инциденте со стороны Парижа не поступало.

В посольство Украины в Испании прислали конверт со взрывчаткой