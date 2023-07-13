В якому стані потерпілий – поки невідомо. Також немає даних про злочинців та їхні мотиви.

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Макрону надіслали лист з відрубаним пальцем людини

Як стало відомо, лист з відрубаним пальцем служба Єлисейського палацу отримала поштою з 9 по 10 липня. Палець людини був поміщений у холодильник, яким із побутовими цілями користувалися охоронці.

ЗМІ зазначили, що особу, якій належить ампутований палець, встановлено.

Це негайно ініціювало відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про цю людину могли подбати компетентні служби та провести відповідне медичне спостереження,

– розповіли джерела журналістам.

Станом на 13 липня офіційних коментарів про інцидент з боку Парижа не надходило.

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