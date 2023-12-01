Об этом Ефимов сообщил на странице в фейбуке. Он заявил, что "депутатская деятельность требует очень много времени".

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В парламенте уменьшилось количество нардепов

Ефимов заявил, что составляет мандат народного депутата Украины. Он пояснил, что изначально полномасштабное вторжение сфокусировалось на политике "масштабных трансформаций" Краматорска. Однако сейчас, по его словам, ситуация изменилась.

"Впрочем, чувствую, как война ежедневно уменьшает вес институций. Усиливая запрос на персональное лидерство, которое заключается в способности обеспечить людям безопасность, экономическую активность и социальную защиту. Лидерство не нуждается в формальном статусе. Но требует личного вовлечения в процессы, готовности сопровождать их на всех этапах, вплоть до финального", – заявил Ефимов.

Он также сообщил, что с 24 февраля 2022 года команда Краматорского городского совета занимается жизнедеятельностью общества. Ефимов подчеркнул, что в сотрудничестве с местными властями "построил ключевой прифронтовый узел страны".

Он стал пристанищем для десятков тысяч гражданских переселенцев. Хабом, обеспечивающий потребности наших военных. В настоящее время команда максимально вовлечена в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала города. В частности, путем релокации мощностей с обустройством на новых местах наших специалистов – самого ценного актива украинской Победы,

– заявил Ефимов.

По его словам, из-за этого возникла нехватка времени на другие сферы жизни, в частности депутатскую деятельность. Потому Ефимов принял решение составить депутатский мандат.

К слову, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что теперь в парламенте рекордно уменьшилось количество нардепов – до 402 человек. Он также отметил, что группа "Восстановление Украины" является самой маленькой депутатской группой. Согласно действующему законодательству, группа должна состоять по меньшей мере из 17 человек. После составления мандата Ефимовым существование группы "Восстановление Украины" в зоне риска, ведь в составе всего 16 человек. Депутатское формирование сможет продлить существование только при условии, что в течение двух недель к ним присоединится нардеп. В противном случае – группу могут расформировать.

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