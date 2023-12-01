Про це Єфімов повідомив на сторінці у фейбуці. Він заявив, що "депутатська діяльність потребує дуже багато часу".

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У парламенті зменшилася кількість нардепів

Єфімов заявив, що складає мандат народного депутата України. Він пояснив, що від початку повномасштабного вторгнення сфокусувався на політиці "масштабних трансформацій" Краматорська. Проте нині, за його словами, нині ситуація змінилася.

"Втім, відчуваю, як війна щодня зменшує вагу інституцій. Посилюючи запит на персональне лідерство, яке полягає у здатності забезпечити людям безпеку, економічну активність і соціальний захист. Лідерство не потребує формального статусу. Але – вимагає особистого залучення у процеси, готовності супроводжувати їх на усіх етапах, аж до фінального", – заявив Єфімов.

Він також повідомив, що від 24 лютого 2022 року команда Краматорської міської ради займається життєдіяльністю громади. Єфімов наголосив, що у співпраці з місцевою владою "збудував ключовий прифронтовий вузол країни".

Він став прихистком для десятків тисяч цивільних переселенців. Хабом, що забезпечує потреби наших військових. Наразі команда максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста. Зокрема, шляхом релокації потужностей, з облаштуванням на нових місцях наших спеціалістів – найціннішого активу української Перемоги,

– заявив Єфімов.

За його словами, через це виник брак часу на інші сфери життя, зокрема депутатську діяльність. Тому Єфімов ухвалив рішення скласти депутатський мандат.

До слова, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що тепер у парламенті рекордно зменшилася кількість нардепів – до 402 осіб. Він також зазначив, що група "Відновлення України" є найменшою депутатською групою. Згідно з чинним законодавством, група має складатися щонайменше з 17 осіб. Після складання мандату Єфімовим, існування групи "Відновлення України" у зоні ризику, адже у складі лише 16 осіб. Депутатське формування зможе продовжити існування лише за умови, що протягом двох тижнів до них приєднається нардеп. В іншому випадку – групу можуть розформувати.

Що відомо про Єфімова