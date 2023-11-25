Власне, розповів про те, що Віталій Данілов складає депутатський мандат, нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що це вже офіційно.

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Голосування буде у грудні

Ярослав Железняк зазначив, що Віталій Данілов з партії "Батьківщина" достроково складає мандат. Також він виклав у мережу фото заяви народного обранця.

Як зазначає Железняк, Віталій Данілов пройшов до Верховної Ради по загальному округу. Відтак, замість нього зайде наступний колега по списку.

А от голосування за підтримку складання мандату Віталія Данілова відбудеться вже 8 грудня.

P.S. Попри те, що його фракція сидить поруч з нами….чесно кажучи, вперше по фото дізнався про такого колегу,

– констатував Железняк.



Заява про складання мандата Віталія Данілова / Фото з телеграму Железняка

Додамо, що Віталій Данілов – народний депутат трьох скликань. До Верховної Ради вперше він пройшов ще у 2007 році. Відомо, що він очолює Харківську обласну організацію "Батьківщини". А от у парламенті IX скликання Віталій Данілов був членом комітету з питань правоохоронної діяльності.

Звернімо увагу! Щойно складання мандату підтримають, у Верховній Раді залишиться 402 з 450 народних депутатів.

У нардепів зросте зарплата

Відомо, що у 2024 році зросте заробітна платня народних депутатів. Слід розуміти, що вони висловилися проти "замороження" оплати своєї роботи. Кажуть, що "живуть на ці гроші".

Детальніше про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Зарплати депутатів збільшуються автоматично, тому що вони прив'язані до прожиткового мінімуму. Я особисто подавала правку про те, щоб заморозити усі виплати народним депутатам на рівні 2023 року. Тому що це справедливо, і, відповідно, не довелося б збільшувати фонд на оплату праці нардепів,

– зазначила вона.

Підласа зауважила, що мовиться про програму "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради". Власне, відповідну ідею народні обранці не підтримали. За її словами, у всіх партіях, крім "ОПЗЖ, у яких "дворцы золотые", були ті, хто запевняв, що "живе на зарплату". Також заявляли, що не мають фінансової подушки безпеки.