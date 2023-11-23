Цей закон дозволяє роботодавцям відмовляти працівниками у наданні будь-якого виду відпустки під час воєнного стану, якщо такі співробітники працюють на об'єктах критичної інфраструктури, виробництві товарів оборонного призначення або виконують мобілізаційні завдання. Однак винятковими залишаються ситуації, коли відпустка береться у зв'язку з вагітністю та пологами чи для догляду за дитиною.

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Що ще змінює цей закон

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт збільшує з 15 до 30 календарних днів тривалість відпусток без збереження зарплати, які беруться працівниками за сімейними обставинами чи іншими причинами.

Також проєкт закону надає демобілізованим військовим право на відпочинок протягом 60 днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення за рахунок Держбюджету. Крім цього, якщо працівника було мобілізовано, то йому має виплачуватись компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, поки цей співробітник не закінчить виконання своїх обов’язків на службі.

Ще законопроєкт передбачає виключення педагогічного та науково-педагогічного персоналу з переліку осіб, для яких передбачено попередній середній заробіток у разі проходження військової служби.

Проєкт закону №8313 також зобов'язує надавати відпустку при народженні дитини не пізніше трьох місяців після пологів. Однак батькові, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, таку відпустку можуть схвалити лише за рішенням суду. А відпустку у зв'язку з усиновленням тепер можуть надавати незалежно від віку дитини.

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