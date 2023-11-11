Що було раніше

До сьогодні, якщо жінка перебувала під спостереженням лікаря, на початку 30 тижня вагітності він формував медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Мовилося про категорію "вагітність та пологи". Власне з цієї дати жінка офіційно перебувала у декретній відпустці.

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Тоді електронний лікарняний автоматично потрапляв до роботодавця. Якщо ж жінка хотіла продовжити ходити на роботу, їй ніхто не забороняв. Водночас був важливий нюанс: кількість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами автоматично зменшувалася на ту кількість днів, що жінка продовжувала працювати. Також зменшувалася і сума допомоги.

Що буде відтепер

У МОЗ пояснили, що відтепер вагітна зможе за власним бажанням після 30 тижня обрати дату декретної відпустки.

Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно — за замовчуванням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності,

– мовиться у повідомленні.

Водночас, якщо жінка хоче продовжити працювати, вже під час першого візиту до лікаря (після початку 30 тижня вагітності) подає заяву лікареві. У ній має бути зазначена дата, з якої має бути сформований МВТН (медичний висновок про тимчасову непрацездатність).