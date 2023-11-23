Этот закон позволяет работодателям отказывать работниками в предоставлении любого вида отпуска во время военного положения, если такие сотрудники работают на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняют мобилизационные задания. Однако исключительными остаются ситуации, когда отпуск берется по беременности и родам или по уходу за ребенком.
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Что еще изменяет этот закон
Принятый Верховной Радой законопроект увеличивает с 15 до 30 календарных дней продолжительность отпусков без сохранения зарплаты, которые берутся работниками по семейным обстоятельствам или другим причинам.
Также проект закона предоставляет демобилизованным военным право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия за счет Госбюджета. Кроме этого, если работник был мобилизован, то ему должна выплачиваться компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, пока этот сотрудник не закончит исполнение своих обязанностей на службе.
Еще законопроект предполагает исключение педагогического и научно-педагогического персонала из перечня лиц, для которых предусмотрен предварительный средний заработок в случае прохождения военной службы.
Проект закона №8313 также обязывает предоставлять отпуск при рождении ребенка не позднее трех месяцев после родов. Однако отцу, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск могут одобрить только по решению суда. А отпуск по усыновлению теперь могут предоставлять независимо от возраста ребенка.
Другие новости об отпусках
- Недавно в Украине изменили правила получения декретных отпусков. Теперь женщины могут по собственному желанию после 30 недели выбирать дату декрета по беременности и родам.
- Как сообщалось ранее, Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск для официально трудоустроенных сотрудников. Для расчета этой суммы принимаются во внимание только выплаты, полученные именно за тот рабочий год, в котором должен происходить этот отпуск.
- Не так давно юрист объяснил, что украинский военный должен составить рапорт, чтобы пойти в отпуск по семейным обстоятельствам. Сейчас наши воины имеют право получить 30 суток отпуска в год, но не более 15 дней за один раз. При этом это количество не учитывает дни, которые нужно потратить на поездку от воинской части домой и обратно.