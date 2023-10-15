Юрист Илья Шипко объяснил, при каких условиях военный может уйти в отпуск по семейным обстоятельствам. Кстати, чтобы получить его, необходимо составить рапорт, передает 24 Канал.

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Что нужно знать об отпуске по семейным обстоятельствам

Юрист отметил, что с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения" условия получения отпуска несколько изменились и расширились.

В настоящее время военнослужащие имеют право получить 30 суток отпуска в год. Правда, не более 15 дней за один раз.

Впрочем, даже если военнослужащий уже использовал его, еще имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам – не более 10 суток.

Срок 10 дней занимает исключительно сам отпуск. То есть дни занимающие дорогу от части на дом и обратно не учитываются в эти 10 суток. Однако очевидно, что сроки маршрута домой и части должны быть разумными и не могут превышать около 2 – 3 дней,

– объяснил юрист.

Что подпадает под "семейные обстоятельства"

Обычно к таким основаниям относят:

женитьба военнослужащего,

смерть или тяжелые заболевания родителей и жены,

смерть других близких лиц к военнослужащему,

в некоторых случаях рождение ребенка и в других случаях когда действительно присутствие военнослужащего дома необходимо.

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Как получить такой отпуск

Военнослужащему нужно составить рапорт. В нем четко прописать основания для получения отпуска по семейным обстоятельствам и предоставить пакет документов, подтверждающих конкретные основания.

Обычно к таким документам относятся:

свидетельство о смерти близкого лица,

документы удостоверяющие родственные связи с таким лицом,

врачебные заключения и выводы о состоянии здоровья близких лиц и так далее.

Копии таких документов желательно, чтобы были нотариально заверенными. После этого военнослужащий должен подать этот рапорт с копиями документов непосредственному командиру или делопроизводителю в двух экземплярах,

– отметил Шипко.

Добавил, что оба экземпляра должны зарегистрировать. Один – оставить на рассмотрение, другой – отдать военнослужащему. Чтобы в случае непредвиденных обстоятельств и безосновательных отказов мог предоставить подтверждение того, что действительно подавал такой рапорт.

После рассмотрения рапорта должны ответить, принимают ли его и предоставляют ли отпуск. В случае отказа от части, где проходит службу военный, должен быть официальный печатный отказ с объяснением, почему именно не согласовали.