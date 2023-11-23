Детальніше про підвищення заробітної платні для народних депутатів розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю. Вона пояснила, чому народні обранці отримуватимуть більше грошей.

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Підвищення зарплат відбувається автоматично

Зарплати депутатів збільшуються автоматично, тому що вони прив'язані до прожиткового мінімуму. Я особисто подавала правку про те, щоб заморозити усі виплати народним депутатам на рівні 2023 року. Тому що це справедливо, і, відповідно, не довелося б збільшувати фонд на оплату праці нардепів,

– зазначила вона.

За словами Підласої, мовиться про програму "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради". Правда, народні депутати відповідну ідею не підтримали. Вона додала, що у всіх партіях, крім "ОПЗЖ, у яких "дворцы золотые", були люди, які казали, що живуть на зарплату". І що в них відсутня фінансова подушка безпеки.

Зауважимо, що з нового року зросте мінімальна заробітна плата. Причому підійматимуть її кілька разів.

Якою буде "мінімалка" у 2024 році

Так, з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна платня виросте до 7,1 тисячі. А вже навесні, з 1 квітня, її підвищать знову до 8 тисяч гривень.

До слова! З 2022 року розмір мінімальної заробітної платні в Україні не змінювався. Наразі він становить 6700 гривень.

Водночас слід розуміти, що підвищення мінімальної заробітної платні не вплине на всіх. За словами економіста Ярослава Жаліло, більше зростуть ті заробітні платні, які близькі до мінімальної. Натомість меншою часткою зростають вищі зарплати, адже тут є обмеження спроможності їх сплачувати.

Додамо, що у пояснювальній записці до проєкту бюджету на 2024 рік мовиться про те, що середньомісячна заробітна плата зросте як у номінальному, так і у реальному вимірі. І стане вона більшою на 6%.