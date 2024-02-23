Украинский джелатерье и основатель производства крафтового мороженого Максим Голубев, также известный как Massimo, ушел из жизни. Трагическую весть сообщили в компании, а свои соболезнования выразили многочисленные друзья Голубева.
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Чем запомнился Максим Голубев
Предприниматель открыл первую студию мороженого Massimo Gelarty в 2017 году в ТРЦ Lavina Mall в Киеве. Другой ресторан-джелаттерию с крафтовым мороженым запустили в Ирпене в сентябре 2023 года возле Центрального парка.
Также Massimo был владельцем консалтингового агентства National Training Agency, консультантом по переговорам и стратегическому развитию продаж, бизнес-тренером. Максим Голубев был автором более 400 оригинальных рецептов мороженого.
Корогодский прокомментировал смерть Голубева
Бизнесмен Гарик Корогодский был другом Маскима Голубева. В своих соцсетях он опубликовал пост о трагедии и указал причину смерти Максима – инсульт. Стоит отметить, что официальную версию пока не разглашают.
Вчера MASSIMO ушел. Инсульт. Я благодарен тебе, Максим-MASSIMO, что ты был. Что сделал нас всех причастным к твоему успеху. Ты жил красиво, делал бизнес красиво. Макс, ты и есть шоу,
– написал Корогодский.
Предприниматель также вспомнил, что в октябре Голубев предложил ему постоять с ним за рабочим столом и вместе делать мороженое. Хотя сначала Корогодский колебался, предпринимателям все же удалось посотрудничать.
"Мы поработали тогда. Я узнал, что MASSIMO имеет имя на мировом рынке, что занимал призовые места на мировых конкурсах. Что на его мороженое из черного хлеба поднимали большие пальцы итальянцы, мировые лидеры", – поделился Корогодский.
Рестораторы, предприниматели и просто пользователи соцсетей назвали смерть Максима Гоулбева "большой потерей для украинской сферы гостеприимства".
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