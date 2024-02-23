Український джелатер'є та засновник виробництва крафтового морозива Максим Голубєв, такой відомий як Massimo, пішов з життя. Трагічну звістку повідомили у компанії, а свої співчуття висловили численні друзі Голубєва.
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Чим запам'ятався Максим Голубєв
Підприємець відкрив першу студію морозива Massimo Gelarty 2017 року в ТРЦ Lavina Mall у Києві. Інший ресторан-джелаттерію з крафтовим морозивом запустили в Ірпені у вересні 2023 року біля Центрального парку.
Також Massimo був власником консалтингового агентства National Training Agency, консультантом із переговорів і стратегічного розвитку продажів, бізнес-тренером. Максим Голубєв був автором більш як 400 оригінальних рецептів морозива.
Корогодський прокоментував смерть Голубєва
Бізнесмен Гарік Корогодський був другом Маскима Голубєва. У своїх соцмережах він опублікував пост про трагедію та вказав причину смерті Максима – інсульт. Варто зазначити, що офіційну версію наразі не розголошують.
Вчора MASSIMO пішов. Інсульт. Я вдячний тобі, Максим- MASSIMO, що ти був. Що зробив нас усіх дотичним до твого успіху. Ти жив красиво, робив бізнес красиво. Макс, ти і є шоу,
– написав Корогодський.
Підприємець також пригадав, що у жовтні Голубєв запропонував йому постояти з ним за робочім столом та разом робити морозиво. Хоч спочатку Корогодський вагався, підприємцям все ж вдалося поспівпрацювати.
"Ми попрацювали тоді. Я дізнався, що MASSIMO має імʼя на світовому ринку, що обіймав призові місця на світових конкурсах. Що на його морозиво з чорного хліба здіймали великі пальці італійці, світові лідери", – поділився Корогодський.
Ресторатори, підприємці та просто користувачі соцмереж назвали смерть Максима Гоулбєва "великою втратою для української сфери гостинності".
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