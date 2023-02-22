22 февраля произойдет чудо

Пока удалось собрать 30% от суммы. Важная – каждая гривна. Особенно 22 февраля 2023 года, ведь в этот день собранную сумму – удвоят. Подробности рассказал отец мальчика.

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Впервые за все время сбора появился волшебник, решивший помочь Максиму на пути к получению лечения и удвоить собранную сумму, которая поступит только сегодня (22 февраля – 24 канал) на счета Максимчика,

– рассказал папа Максима.



Как помочь Максиму из СМА

Как помочь Максиму

Моно банк

5375 4141 0091 4612

Кирик Петр (папа)

Приват банк ( новая карта)

5168 7520 1177 7789

Кирик Петр (папа)

Евро

5375 4199 0906 7256

UA973220010000026200327624760

Kyryk Roman (угол)

US Dollars

5375 4188 1278 2654

UA633220010000026200327628573

Kyryk Roman (угол)

Кошелек ETH

0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914

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Важно! Диагноз СМА означает, что нейроны спинного мозга постепенно гибнут. Это приводит к отмиранию нейронных сопряжений с мышцами и мышечной атрофии – полной остановке мышечной деятельности со временем. Без необходимого лечения это необратимый процесс. Сначала человек теряет возможность двигаться, а потом дышать. В то же время спасение есть.

Максим борется с недугом

Когда Максим родился, врачи не диагностировали у него никаких болезней. В то же время после первого дня рождения мальчик вдруг не начал ходить. Родители малыша забили тревогу и начали ходить по врачам. Сначала медики успокаивали: все будет хорошо, и мальчик еще сделает первые шаги.

Долгое время исследования не давали никаких результатов. Пока польские врачи не предложили пройти тест на СМА. Диагноз Максимке поставили уже после начала полномасштабного вторжения.

Максим пытается делать первые шаги. Но то, каким будет будущее мальчика, зависит от каждого из нас.