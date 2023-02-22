22 лютого станеться диво

Наразі вдалося зібрати 30% від суми. Важлива – кожна гривня. Особливо 22 лютого 2023 року, адже цього дня зібрану суму – подвоять. Деталі розповів батько хлопчика.

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Вперше за весь час збору, з'явився чарівник, що вирішив допомогти Максиму на шляху до отримання лікування та подвоїти зібрану суму , що надійде лише сьогодні (22 лютого – 24 канал) на рахунки Максимчика,

– розповів тато Максима.



Як допомогти Максиму зі СМА

Як допомогти Максимові

Моно банк

5375 4141 0091 4612

Кирик Петро (тато)

Приват банк ( нова картка)

5168 7520 1177 7789

Кирик Петро (тато)

Euro

5375 4199 0906 7256

UA973220010000026200327624760

Kyryk Roman (uncle)

US Dollars

5375 4188 1278 2654

UA633220010000026200327628573

Kyryk Roman (uncle)

Гаманець ETH

0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914

Pay Pal

press.una@gmail.com

Важливо! Діагноз СМА означає, що нейрони спинного мозку поступово гинуть. Це призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами та м'язової атрофії – повної зупинки м'язової діяльності з часом. Без необхідного лікування це – незворотній процес. Спершу людина втрачає можливість рухатися, а згодом – дихати. Водночас рятунок є.

Максимко бореться з недугою

Коли Максимко народився, лікарі не діагностували у нього жодних хвороб. Водночас після першого дня народження хлопчик раптом не почав ходити. Батьки малюка забили на сполох й почали ходити по лікарях. Спершу медики заспокоювали: усе буде добре й хлопчик ще зробить перші кроки.

Тривалий час дослідження не давали жодних результатів. Аж доки польські лікарі не запропонували пройти тест на СМА. Діагноз Максимку поставили вже після початку повномасштабного вторгнення.

Максимко намагається робити перші кроки. Але те, яким буде майбутнє хлопчика, наразі залежить від кожного з нас.