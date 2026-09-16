Подробности сообщает издание "Украинская правда".

Что сказал Максим Крым в оправдание своей жены?

Чиновник подчеркнул, что эти обстоятельства не являются новыми и уже комментировались ранее. По его словам, в 2014 году его будущая жена Анна проживала в Севастополе и оказалась в условиях принудительной российской паспортизации.

В 2015 году женщина покинула оккупированную территорию, переехала на подконтрольную Украине часть и впоследствии вышла замуж за чиновника. Заместитель генпрокурора утверждает, что после выезда Анна обращалась в российские дипломатические учреждения, чтобы отказаться от навязанного паспорта.

Он уверяет, что все соответствующие обращения и подтверждения их отправки сохранились.

"Никаких фактов влияния этих обстоятельств на мою служебную деятельность, конфликта интересов или установленных ограничений для исполнения мной полномочий нет", – отметил Максим Крым.

Он добавил, что значительная часть его профессиональной деятельности касалась именно расследования военных преступлений России, а все вопросы, касающиеся его деятельности, прошли государственные проверки.

Контекст скандала в Офисе генпрокурора

Напомним, ранее мы писали, что после увольнения Руслана Кравченко с должности генерального прокурора именно Максим Крым начал выполнять ряд управленческих функций в ведомстве.

Как пояснили в ОГПУ, он не является официальным исполняющим обязанности главы ведомства, однако продолжает свою работу в качестве заместителя.

Тогда же журналисты проекта "Следствие.Инфо" обнародовали информацию о том, что жена Крыма и ее родители получили российские паспорта в апреле 2014 года.

По данным расследователей, документ Анны Крым до сих пор остается действительным в соответствующих базах данных, а ее родители после оккупации остались жить и работать в Севастополе.