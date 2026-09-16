Подробиці повідомляє видання "Українська правда".

Що сказав Максим Крим у виправдання своєї дружини?

Посадовець наголосив, що ці обставини не є новими і вже коментувалися раніше. За його словами, у 2014 році його майбутня дружина Ганна мешкала в Севастополі та опинилася в умовах примусової російської паспортизації.

У 2015 році жінка покинула окуповану територію, переїхала на підконтрольну Україні частину та згодом вийшла заміж за посадовця. Заступник генпрокурора стверджує, що після виїзду Ганна зверталася до російських дипломатичних установ, аби відмовитися від нав'язаного паспорта.

Він запевняє, що всі відповідні звернення та підтвердження їхнього направлення збереглися.

"Жодних фактів впливу цих обставин на мою службову діяльність, конфлікту інтересів чи встановлених обмежень для виконання мною повноважень немає", – зазначив Максим Крим.

Він додав, що значна частина його професійної роботи стосувалася саме розслідування воєнних злочинів Росії, а всі питання щодо його діяльності пройшли державні перевірки.

Контекст скандалу в Офісі генпрокурора

Нагадаємо, раніше ми писали, що після звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора саме Максим Крим почав виконувати низку управлінських функцій у відомстві.

Як пояснили в ОГПУ, він не є офіційним виконувачем обов'язків очільника, проте продовжує свою роботу як заступник.

Тоді ж журналісти проєкту "Слідство.Інфо" оприлюднили інформацію про те, що дружина Крима та її батьки отримали російські паспорти у квітні 2014 року.

За даними розслідувачів, документ Ганни Крим досі залишається чинним у відповідних базах, а її батьки після окупації залишилися жити та працювати в Севастополі.