Ранее Шварцман работал видеооператором в медиагентстве АСС. В то же время с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды Черновицкой ТРО.

Обратите внимание Остались родители и жена: на войне погиб боец Нацгвардии и горячий фанат "Полесье"

Герои уходят, но навсегда остаются жить в наших сердцах. 15 июля в Донецкой области погиб Максим Шварцман. Позывной – "Марвел",

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным героя. Вечная память воину!

Российские захватчики оккупировали Каланчак – родной поселок Шварцмана. Разрешить оккупантам оставаться там герой не мог.

Прощание со Шварцманом состоится 29 июля в 11.00. Траурная церемония пройдет на Аллее Славы Центрального кладбища Черновцов.

На войне погиб Андрей Кириченко

Андрей Кириченко – чемпион Украины по академической гребле – погиб, обороняя родную землю от российских захватчиков. О смерти героя сообщили 21 июля. Известно, что он погиб 15 июля в Донецкой области. У героя осталось три сына. Они пошли по следам отца и тоже нашли себя в академической гребле.