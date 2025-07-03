Что именно повлекло повреждение самолета и гибель летчика, выяснит расследование. Об этом в четверг, 3 июля, рассказал заместитель командующего воздушного командования "Запад", бригадный генерал Олег Захарчук во время церемонии прощания с погибшим пилотом, информирует Суспільне, пишет 24 Канал.

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Гибель Максима Устименко

Захарчук рассказал, что той ночью, чтобы отразить российскую воздушную атаку войск, задействовали все огневые средства: зенитно-ракетные войска, ПВО, вертолеты, самолеты F-16.

"Почему, как правило, погибают лучшие? Потому что именно они выполняют самые сложные задачи. На тот момент – левобережная часть Украины была буквально покрыта "Шахедами". Их было очень много", – сказал Олег Захарчук.

Заместитель командующего воздушного командования "Запад" отметил, что если бы у Максима Устименко был хотя бы один шанс выжить в той чрезвычайно сложной воздушной ситуаций, он бы обязательно им бы воспользовался как грамотный и талантливый пилот.

Но, к сожалению, возникла такая ситуация, что шанса не было. Отвернуть самолет, который уже имел повреждения, от населенного пункта и продолжать управлять этим самолетом – это очень трудное дело. Но пилот это выполнил. Он действительно Герой,

– подчеркнул Захарчук.

Напомним, что отражая массированное воздушное нападение противника в ночь на 29 июня, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил 7 воздушных целей.

В Генштабе сообщали, что во время отработки последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту. "Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой!", – отметили там.