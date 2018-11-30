Максим Березкин создаст организацию, которая защитит малый и средний бизнес

В последнее время все больше возрастает уголовное преследование бизнеса со стороны правоохранительных органов. На практике от незаконных действий силовых структур страдает катастрофически большое количество предпринимателей.

К сожалению, остановить данный беспредел не помогают даже принятые парламентом законы Украины под условным названием "Маски-шоу стоп" и "Маски-шоу стоп 2", целью которых является защита прав субъектов хозяйствования во время осуществления досудебного расследования.

По словам Максима Березкина, законодательная техника этих нормативно-правовых актов является совершенной с юридической точки зрения, однако, реализация на практике оставляет желать лучшего: "В теории, принятые законы даже позволяют привлекать к ответственности следователя или прокурора за допущенные ими незаконные действия во время расследования уголовных дел, но, к сожалению, мы не знаем, будут ли работать данные нормы на практике, потому что сегодня каждый сам за себя".

По словам Максима Березкина, ярким примером давления на бизнес со стороны правоохранительных органов стало возбуждение уголовного дела против него и его семьи.

По данным следствия, в период 2013 – 2015 годов должностные лица ЧАО "Креатив" в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму 20 млн долл. США.

По мнению Н. Березкина, обвинение не соответствует реальным обстоятельствам дела и является незаконным и необоснованным. В свою очередь правоохранительные органы сознательно не принимают во внимание предоставленные адвокатами доказательства, которые опровергают в его действиях состав уголовного правонарушения. Все это делается исключительно для того, чтобы подменить хозяйственный процесс уголовным и помешать семье заниматься предпринимательской деятельностью.

Собственный негативный опыт побудил бизнесмена задуматься о целесообразности создания в Украине юридической организации, которая бы оказывала безвозмездную профессиональную помощь малому и среднему бизнесу в сфере соблюдения правоохранительными органами их законных прав и интересов:

"Такой субъектный состав был выбран не случайно, поскольку именно малый и средний бизнес из-за недостаточности финансовых и кадровых ресурсов больше всего страдает от незаконной деятельности правоохранительных органов во время обысков, задержания, допроса и других следственных действий. Обычно, субъекты предпринимательской деятельности даже не знают собственных прав, и не имеют возможности привлекать адвокатов", – говорит предприниматель.

Березкин считает, что бизнес-среда не может оставаться в стороне от данной проблемы: "Каждый из нас, на своем месте, должен присоединиться к содействию развития действительно правового государства. Не словом, а делом. Работа, которую мы начинаем, будет направлена на уменьшение коррупционного давления со стороны силовых структур на предпринимателей, что в итоге положительно повлияет, как на социально-экономическое развитие, так и, вообще, на инвестиционный климат в Украине", – сказал он.

Напомним, что 04.11.2018 г. вступили в силу изменения к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования" редакция от 08.07.2018 г. за № 2213-VIIИ, в СМИ известеный как "Маски-шоу стоп 2!".