12:21
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Тандем Міноборони та забудовника: через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Максим Березкін створить організацію, що захистить малий та середній бізнес

      41 Читать новость на русском
      Максим Березкін
      Максим Березкін

      Останнім часом все більше зростає кримінальне переслідування бізнесу з боку правоохоронних органів. На практиці від незаконних дій силових структур потерпає катастрофічно велика кількість підприємців.

      На жаль, зупинити дане свавілля не допомагають, навіть, прийняті парламентом закони України під умовною назвою "Маски-шоу стоп" та "Маски-шоу стоп 2", метою яких є захист прав суб’єктів господарювання під час здійснення досудового розслідування.

      За словами Максима Березкіна законодавча техніка цих нормативно-правових актів є досконалою з юридичної точки зору, однак, реалізація на практиці бажає кращого: "В теорії, прийняті закони, навіть, дозволяють притягувати до відповідальності слідчого чи прокурора за допущені ними незаконні дії під час розслідування кримінальних справ, але, на жаль, ми не знаємо чи будуть працювати дані норми на практиці, бо сьогодні кожен сам за себе".

      За словами Максима Березкіна, яскравим прикладом тиску на бізнес з боку правоохоронних органів стало порушення кримінальної справи проти нього і його родини.

      За даними слідства, у період 2013-2015 років посадові особи ПрАТ "Креатив" у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США.

      На думку М. Березкіна обвинувачення не відповідає реальним обставинам справи та є незаконним і необгрунтованим. В свою чергу правоохоронні органи свідомо не приймають до уваги надані адвокатами докази, які спростовують в його діях склад кримінального правопорушення. Все це робиться виключно для того, щоб підмінити господарський процес кримінальним та перешкодити родині займатися підприємницькою діяльністю.

      Власний негативний досвід спонукав бізнесмена замислитись про доцільність створення в Україні юридичної організації, яка б надавала безоплатну професійну допомогу малому та середньому бізнесу в сфері дотримання правоохоронними органами їх законних прав та інтересів.

      "Такий суб’єктний склад був обраний не випадково, оскільки саме малий та середній бізнес через недостатність фінансових та кадрових ресурсів найбільше потерпає від незаконної діяльності правоохоронних органів під час обшуків, затриманні, допиту та інших слідчих дій. Зазвичай, суб’єкти підприємницької діяльності навіть не знають власних прав, та не мають можливості залучати адвокатів", – каже підприємець.

      Березкін вважає, що бізнес-середовище не може залишатися осторонь від даної проблеми: "Кожен з нас, на своєму місці, повинен долучитися до сприяння розвитку дійсно правової держави. Не словом, а ділом. Робота, яку ми започатковуємо буде направлена на зменшення корупційного тиску з боку силових структур на підприємців, що в результаті позитивно вплине, як на соціально-економічний розвиток, так і, взагалі, на інвестиційний клімат в Україні", – сказав він.

      Нагадаємо, що 04.11.2018 р. набрав чинності зміни до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" редакція від 08.07.2018 р. за № 2213-VIIІ в ЗМІ відомий як "Маски-шоу стоп 2!".

      Теги: Новини політики Бізнес
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях за новими правилами: дешевше чи ні?
      сьогодні , 11:01 Розмитнення євроблях за новими правилами: дешевше чи ні?
      Яніна Ткачук 1732
      "Там була звіряча сила": моторошні спогади студентів кривавого розгону Євромайдану
      сьогодні , 10:45 "Там була звіряча сила": моторошні спогади студентів кривавого розгону Євромайдану
      Олена Кук 279
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      сьогодні , 08:45 Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      Максим Єфімов 302
      Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      сьогодні , 08:00 Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      Ірина Шиба 467
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук